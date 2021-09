Milan, risultati in campo e fuori: i conti sono in miglioramento | News

Il Milan sta lavorando benissimo non solo in campo, ma anche fuori dal rettangolo verde: diminuito il passivo rispetto all'anno scorso

Salvatore Cantone

Continua a crescere in tutto e per tutto il Milan. Dentro e fuori dal campo. Tuttosport, in edicola questa mattina, riporta le indiscrezioni lanciate dal portale Calcio e Finanza in cui si parla dei conti del club rossonero. Il bilancio del Milan 2020-21 si è chiuso cn un passivo di 96,4 milioni, cifra in netto miglioramento rispetto all'anno precedente. In quel caso il rosso era stato di 194,6 milioni.

Il risultato ottenuto da Ivan Gazidis e da tutto il team è molto importante, anche perchè non dimentichiamo che c'è sempre l'effetto coronavirus da tenere in considerazione. Il Diavolo di fatto ha dovuto rinunciare a circa 40 milioni di euro di incassi dallo stadio che avrebbero permesso di ridurre ulteriormente il passivo. Il risultato è fondamentale anche in ottica Fair Play Finanziario, con i rossoneri che hanno cambiato passato non solo in campo, ma anche fuori.

Il Milan inoltre non presenta debiti "tradizionali" con le banche. Questo è un segnale di solidità importante da parte del fondo Elliott, che sta pian piano riportando il club in alto. La riapertura degli stadi (probabilmente all'80%) e gli accordi con nuovi sponsor permetteranno di aumentare i ricavi e di conseguenza le perdite. Insomma, il Diavolo è sulla strada giusta.