Milan, riparti dal muro: Kjaer-Romagnoli coppia vincente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una sola sconfitta su 19 gare giocate col Milan da gennaio ad agosto. Con Simon Kjaer in campo il Milan vanta uno score incredibile con l’unica macchia che risale all’incredibile derby del 9 febbraio perso 4-2 in rimonta contro i cugini nerazzurri. Quella partita rappresenta l’unica sconfitta per il centrale danese con addosso la maglia del Milan. Per il resto sono arrivate ben 14 vittorie e 4 pareggi (due contro la Juve in Coppa Italia e poi Napoli e Atalanta in campionato).

L’ex centrale del Siviglia, giustamente riscattato dai rossoneri per circa 3,5 milioni, rappresenta ad oggi un incredibile punto di forza della retroguardia di Stefano Pioli. L’accoppiata con Alessio Romagnoli ha dimostrato di funzionare benissimo. I due si intendono a meraviglia e il prossimo campionato saranno ancora loro a guidare la difesa milanista.

Sul fronte mercato il Milan cerca un difensore centrale soprattutto qualora dovesse partire uno tra Musacchio, Duarte o Gabbia. Ma la coppia titolare non verrà toccata. Pioli si fida ciecamente di loro e male farebbe a credere il contrario. Esperienza e gioventù, fisicità e rapidità. Romagnoli e Kjaer compongono una coppia davvero importante e la speranza è che i risultati continuino ad essere gli stessi post lockdown.

