Il Milan rinuncia al Trofeo Gamper: niente amichevole con il Barcellona

Contrariamente a quanto riportato in precedenza, quest'estate il Milan non affronterà il Barcellona nel Trofeo Gamper il prossimo 6 agosto. Al programma rossonero, dunque, molto probabilmente non aggiungeranno altre amichevoli. A causa del Mondiale in Qatar, che si giocherà tra novembre e dicembre, la stagione di Serie A inizierà prima del solito (13 agosto). Il Milan, dunque, giocherà tre amichevoli a luglio (Colonia, Zalaegerszegi e Marsiglia). Un altro rifiuto, quindi, per il Barcellona dopo il no incassato dalla Roma. A riferire della rinuncia del Milan è Luca Bianchin de La Gazzetta Dello Sport. Staremo a vedere chi giocherà il Trofeo Gamper contro i catalani.