Amichevoli Milan 2022: ritiro, partite e calendario dell’estate

Il Milan è pronto a ripartire per una nuova stagione. L'obiettivo è riconfermarsi in campionato e migliorarsi in Champions League. La nuova annata calcistica è ormai alle porte e sarà molto diversa rispetto alle precedenti. In primis perché ci sarà il Mondiale in Qatar a novembre. La novità della competizione in autunno-inverno certamente cambierà i piani delle squadre. Pausa di quasi due mesi, insolita, poi la ripresa ad inizio gennaio, in ultimo un rush finale pieno di impegni. In secundis, il Milan partirà da campione in carica, cosa che non accadeva da un decennio. Vincere è difficile, ma riconfermarsi lo è ancor di più. Certamente le altre squadre si rinforzeranno (anzi lo stanno già facendo) e daranno battaglia per lo scudetto. Ma il Milan ha i mezzi, i calciatori e la storia per scrivere una pagina importante, ancora una volta. Infine, ci sarà una Champions da disputare al meglio. Si partirà in prima fascia, cosa che dovrebbe garantire un girone quantomeno abbordabile, e si punta ad arrivare il più lontano possibile. Certamente le big europee sono lontanissime, ma bisogna fare i primi passi per avvicinarle, per poi sorpassarle e tornare sul tetto d'Europa, dove il Milan è sempre stato. A proposito di primi passi, ci sarà il ritiro estivo. Andiamo a vedere nel dettaglio le date, la sede e le amichevoli del Milan tra luglio ed agosto.