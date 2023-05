Milan, Leao verso il rinnovo. Le parole di Scaroni, le voci di mercato

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 1° maggio 2023. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità molto interessanti sull'universo rossonero. Spazio, come al solito, ai 'rumors' di calciomercato ma anche alle parole del Presidente del Diavolo, Paolo Scaroni. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.