Milan, vicino il rinnovo della partnership con Emirates: ecco le cifre | News

Il Milan è pronto a rinnovare con Emirates. Secondo quanto riferisce 'SportMediaset', l'obiettivo del club di via Aldo Rossi sarebbe quello di di portare gli attuali 14 milioni di euro più bonus ad almeno il doppio. In questo modo, sarebbero circa 60 i milioni di euro incassati a stagione per la maglia. Dopo aver consolidato la partnership con Puma firmando il rinnovo fino al 2028, l'obiettivo di RedBird è ormai chiaro: far crescere i ricavi del Milan al di fuori del campo, aumentando velocemente l'appeal del marchio a livello globale.