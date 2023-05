Milan, è rincorsa Champions: calendario, scontri diretti e combinazioni

Con la rincorsa alla Champions League che entra nel vivo, andiamo ad approfondire il calendario del Milan e delle dirette concorrenti

La conclusione della 32^ giornata di Serie A non ha reso chiaro nulla della rincorsa alla prossima Champions League ma, anzi, ha mescolato nuovamente le carte sul tavolo. Il banco non salta e, a quanto pare, neanche una delle squadre coinvolte in una bagarre che rischia di decidersi all'ultima curva del campionato italiano. La sconfitta della Lazio e il pareggio della Juventus avvicinano Inter, Milan e Roma, senza dimenticare l'Atalanta a sole due lunghezze dalle altre. Tutte appaiate nel giro di 3 punti, alle spalle di un Napoli ormai ad un centimetro dallo scudetto.

Non ci viene in aiuto neanche il calendario, che presenta ancora diversi scontri diretti e match decisamente insidiosi contro squadre alla ricerca di punti salvezza. Insomma, mancano solo 6 giornate al termine della Serie A 2022/23 ed è tutto, incredibilmente, da decidere. Andiamo ad analizzare, approfondire e paragonare il calendario e gli incroci fondamentali dei protagonisti di questa entusiasmante volata per la Champions League.

Atalanta, 55 punti — La squadra allenata da Gasperini mira all'ennesimo traguardo europeo e la vittoria contro il Torino dona ai bergamaschi speranze e, soprattutto, giocatori in ottima forma. La ritrovata condizione fisica, che permette ai nerazzurri di poter giocare come fatto negli ultimi anni, non può escludere l'Atalanta a questa rincorsa alla Champions League. I punti di distacco dal quarto posto sono solo 2 e il calendario mette di fronte prima la Juventus, alla 34^ giornata, e poi l'Inter, alla penultima. Tuttavia, sul percorso della Dea vi sono anche squadre affamate e coinvolte in un'altra bagarre, quella per la salvezza, che non consente passi falsi: Spezia, Salernitana e Verona. In tutto questo, però, i bergamaschi sono forse gli unici che non possono fare calcoli. Gli scontri diretti non sorridono a Gasperini e a Bergamo si apprestano a vivere delle settimane parecchio intense.

Roma, 57 punti — Il goal di Abraham sembrava aver mandato in paradiso un Olimpico gremito di sciarpe e bandiere. I giallorossi erano ad un passo dal colpaccio ma Saelemaekers ha rovinato la festa. I ragazzi di Mourinho si ritrovano dunque al sesto posto, a pari punti con Milan e Inter, con una differenza reti che li svantaggia. I tanti infortuni e un percorso in Europa League che li ha messi di fronte ad un BayerLeverkusen rinvigorito dalla cura Xabi Alonso non prospettano orizzonti positivi. Eppure, per José Mourinho le difficoltà non sono altro che grandi occasioni e lo scontro diretto contro la sua amata Inter potrebbe determinare il futuro europeo dei giallorossi. Nel mezzo altre sfide insidiose come Bologna, Fiorentina e Salernitana.

Milan, 57 punti — Prima di questa giornata il Milan sembrava la squadra più quotata ad un grande sorpasso europeo. Il pareggio con la Roma è deludente, ma forse va tenuto stretto per come si era messa la partita. Il gruppo di Stefano Pioli ha superato un momento buio che li ha visti sprofondare in un turbinio di sconfitte e pessime prestazioni. Dopo la qualificazione alle semifinali di Champions, però, i rossoneri rinascono e decidono di correre forte come fa Leao sulla fascia. Lazio e Juventus sono gli snodi cruciali, ma attenzione, perché il Milan affronterà le ultime quattro squadre della classifica: Cremonese, Spezia, Sampdoria e Verona. Se per alcuni questi sono ostacoli facili, per i rossoneri, forse, rappresentano le avversarie più ostiche da affrontare visti i risultati ottenuti in questa stagione. Per quanto riguarda gli scontri diretti, invece, sarà difficile ribaltare il 4-0 subito contro i biancocelesti, mentre più semplice sembra mantenere il vantaggio sui bianconeri grazie al 2-0 ottenuto a San Siro.

Inter, 57 punti — La pazza Inter è stata pazza anche contro la Lazio: prima passa in svantaggio e poi, nel giro di 5 minuti, la ribalta con Lautaro Martinez e Gosens. In questo momento i nerazzurri sono la squadra più in forma tra le pretendenti all'Europa che conta. Tuttavia, il derby in semifinale di Champions League potrebbe avere un peso mentale non indifferente. Questo perché Simone Inzaghi dovrà preparare la squadra a ben tre match di pesante caratura: Roma, Napoli e Atalanta. Nel mezzo Torino, Verona e Sassuolo, senza dimenticare la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Insomma, un calendario intasato da affrontare senza respiro e, sperano i tifosi nerazzurri, senza infortunati e squalificati.

Juventus, 60 punti — La situazione della Juventus è talmente criptica da non permettere alcuna ipotesi. Noi ci proviamo, ma ben consci che le cose potrebbero cambiare da un giorno all'altro. Il pareggio contro il Bologna non permettere ai bianconeri di superare la Lazio al secondo posto. La squadra di Allegri non sembra essere nel suo miglior momento di forma e i tifosi iniziano a mugugnare ed esprimere il proprio dissenso. Un solo punto in 4 giornate non aiutano e gli scontri diretti contro Atalanta e Milan potrebbero risultare cruciali. Da non sottovalutare, però, le sfide contro Lecce, Cremonese, Empoli e Udinese, con uno sguardo verso le semifinali di Europa League contro il Siviglia. Il mese di maggio sarà un vortice di emozioni, non si ancora se positive o negative, per tutto il mondo Juventus.

Lazio, 61 punti — Arriviamo, infine, alla Lazio. I ragazzi di Maurizio Sarri non avranno alcun impegno di coppa e potranno concentrarsi unicamente nel loro cammino in Serie A. Solo per l'assenza di questa variabile, i biancocelesti sono i più quotati a rimanere nelle prime quattro posizioni in classifica. Il calendario, infatti, sorride a Immobile & Co: solo il Milan come scontro diretto, poi Sassuolo, Lecce, Udinese, Cremonese ed Empoli. Un percorso fattibile potendo contare dei 4 punti di vantaggio sul quinto posto ed una squadra che si è spesso rialzata molto bene dopo ogni sconfitta. Il bilancio con le avversarie porta la Lazio a poter fare calcoli con chiunque, avendo vinto almeno una volta con tutte le squadre coinvolte in questa volata alla Champions League.