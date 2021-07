Milan, ricordi Rangnick? È un nuovo dirigente della Lokomotiv Mosca

Rangnick, che lo scorso anno sembrava a un passo dal Milan, ripartirà dalla Lokomotiv Mosca, ma con un ruolo tutto nuovo.

Era vicinissimo al Milan nel 2020, Ralf Rangnick, ma gli ottimi risultati della squadra hanno fatto sì che fossero confermati Paolo Maldini in dirigenza e Stefano Pioli in panchina, con il tedesco che avrebbe invece ricoperto il doppio ruolo. Come detto, il Milan non si è però affidato a Rangnick, che dunque è rimasto per un anno senza squadra. Adesso ha iniziato una nuova avventura in Russia, con la Lokomotiv Mosca, ma in un nuovo ruolo. Il club russo lo ha nominato nuovo Sports and Development Manager. Ha firmato un contratto di tre anni. Lo ha annunciato la Lokomotiv, su Twitter: "Uno dei migliori specialisti al mondo nell'educazione calcistica e nello sviluppo dei giocatori, il famoso allenatore e mentore Ralph Rangnick è stato nominato capo dello sport e dello sviluppo dall'FC Lokomotiv per un periodo di tre anni". Intanto arrivano buone notizie per Kessie: si va verso un super rinnovo >>>