Milan, ricavi stadio da top club: incassati 40 milioni di euro nel 2021/2022

L'affluenza allo Stadio di 'San Siro' si è sentita non solo sugli spalti, ma anche in termini economici: ecco quanto ha ricavato il Milan

Enrico Ianuario

In attesa di scoprire se il Milan diventerà o meno campione d'Italia, il club di via Aldo Rossi può sorridere per quanto ha incassato dal botteghino in questa stagione. Come riferisce 'Calcio&Finanza', il club rossonero ha chiuso la stagione con ricavi da stadio che sfiorano i 40 milioni di euro, facendo registrare il miglior risultato degli ultimi anni.

Con le stagioni 2019/2020 e 2020/2021 condizionate dalla pandemia da Covid, anche in questa stagione ci sono stati dei limiti per quanto riguarda la capienza degli stadi. L'attuale stagione, infatti, era iniziata con gli stadi al 50%, poi proseguita al 75%, per un breve periodo era possibile far entrare dentro gli impianti solamente circa 5mila tifosi, salvo poi tornare al 75% e concludere al 100% della capienza. Dunque non è stato semplice per il Milan, così come per tutti i club italiani, mettere il proprio stadio totalmente a disposizione dei tifosi.

Nonostante ciò, spinto anche dall'entusiasmo della lotta scudetto, il Milan ha incassato dal botteghino 39,99 milioni di euro. Analizzando nel dettaglio, il club ha ricavato molto dai match casalinghi di Champions League (10 milioni di euro su un totale di 40), dal derby di campionato contro l'Inter (oltre 4,8 milioni di euro, seppur con capienza limitata) e dalla partita contro il Napoli ( circa 3,5 milioni di euro nelle casse della società, anche in questo caso con lo stadio con capienza limitata).

A queste partite si aggiunge anche il derby di Coppa Italia, che ha consentito al Milan di incassare circa 3.3 milioni di euro. Nel complesso, per il Milan si tratta del record di ricavi da stadio negli ultimi undici anni. Prima di ora, il picco maggiore era stato registrato l'anno successivo allo Scudetto con ricavi da stadio per oltre 33,7 milioni di euro. Milan, duello con Juve e Inter per un talento: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI