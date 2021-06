Milan, riapre il Museum&Tour dello Stadio San Siro: ecco le novità

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la riapertura del Museum&Tour dello Stadio San Siro. Le ultime novità

Molte le novità che abbiamo in serbo per gli appassionati di calcio e non solo. Il Museum&Tour sarà apertotutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 solo su prenotazione con tour guidati per gruppi di 10 persone. Sono disponibili guide in italiano ma anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, cinese, giapponese e russo.