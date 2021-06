Milan, Gazidis: “Il club è sopra tutto. Tomori un incubo per gli avversari”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato questa lunga intervista ai microfoni del canale tematico rossonero

Sulla stagione: "Che stagione! Abbiamo vissuto una stagione veramente speciale ed emozionante. Il Milan è così grande, con tifosi in tutto il mondo. C'è un senso di unità che mi dà orgoglio e dà al club una forza pazzesca".

Sul secondo rigore di Kessie contro l'Atalanta: "Che momento! Fuori di testa! Siamo in Champions. Noi soffriamo come tutti i tifosi. Questo era il culmine di un lavoro difficile, duro e lungo. Alla fine ce l'abbiamo fatta e ce lo meritiamo. Non solamente cosa abbiamo fatto, ma anche per me è molto importante come lo abbiamo fatto. E' stata una vittoria meritata per i tifosi".

Sul gruppo: "Questo gruppo è speciale. Un gruppo giovane, ma con una mentalità pazzesca, una forza dentro, che ha voglia di vincere per il Milan, Questa squadra ha sempre dato una risposta e questo è evidente di come ci sia mentalità. Anche il sistema è importante per dare fiducia. Franck è freddo, in questi momenti (scorrono le immagini del rigore contro l'Atalanta ndr) è incredibile".

Sui tifosi: "Non ho parole per i tifosi. Per due anni il mondo ha vissuto momenti difficili, ma in ogni momento abbiamo sentito il loro supporto. Queste immagini fanno significa che sono insieme al club. Con questa attitudine tutto è possibile".

Sul percorso: "Questo percorso è difficile, serve tempo e noi siamo all'inizio".

Sul Milan Femminile: "E' un momento fantastico. Anche le nostre ragazze, lo staff, hanno fatto una stagione fantastica. E' necessario continuare così, nella prossima stagione saremo i Champions anche con loro e vogliamo continuare il nostro percorso. Non ho parole. Valentina Giacinti è una forza della natura. Dà sempre il 120% in ogni momento della partita. Questo è una esempio non solo nel calcio femminile, ma per tutti".

Sul Milan: "Il club è sopra tutto. Sopra i nostri interessi individuali. E' necessario avere uno spirito per il club".

Su Pioli: "Stefano è un grande esempio. Ha vissuto un periodo in cui aveva grandi pressioni, ma sempre ha pensato solo al club. Ha una qualità: può far diventare semplici le cose complicate. E' un uomo molto profondo. La sua passione mi ha sorpreso, la sua vicinanza con il gruppo, il rispetto con ognuno di loro. Queste cose non solo semplici, ma lui ce l'ha".

Ancora sulla squadra: "Noi abbiamo un gruppo forte con giocatori forti, così è possibile avere successo. E' un equilibrio delicato, servono giocatori di qualità. Abbiamo un team, fuori dal campo, molto moderno che sta facendo un lavoro fantastico. Paolo Maldini è un punto di riferimento non solo tecnico, ma anche quando pensiamo ai valori del club. Adesso i nostri tifosi vedono una squadra in cui possono avere fiducia".

Sulla società: "Abbiamo un presidente fortissimo come Paolo Scaroni. Abbiamo una persona come Paolo Maldini che ha influenza. Questo Milan è presente".

Sul calcio di oggi: "Sono un amante del calcio. Il calcio sta cambiando: non è un sistema di gioco ma un'attitudine. Il calcio moderno è uno contro uno. La transizione è molto importante. E' un calcio in cui velocità e forza sono molto importanti. Alla fine anche il livello tecnico ovviamente".

Su Tomori: "Per un attaccante Fikayo è un incubo: niente è facile con lui. Non è possibile batterlo con velocità e forza. Questa mentalità è ovunque nella squadra. Abbiamo qualità, forza e giocatori moderni. Noi vogliamo giocatori così per migliorare."

Una considerazione finale: "Il Milan tornato in Champions è un passo importante. Questo mi dà i brividi, voglio dire grazie ai tifosi. Questo supporto è una grande ragione per la nostra crescita. La mia grande speranza è che in futuro sarò considerato un tifoso come loro. Forza Milan sempre!".