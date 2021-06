Calciomercato Milan – Calhanoglu è spalle al muro: contatti con Pioli

Hakan Calhanoglu non ha disputato un buon Europeo, per usare un eufemismo: gli resta solo il Milan. Contatti costanti con Pioli

Salvatore Cantone

Come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, i piani di Hakan Calhanoglu sono andati in fumo. L'Europeo che avrebbe dovuto consacrarlo come uomo mercato è quasi terminato. Il turco è stato autore di brutte prestazioni sia contro l'Italia e sia contro il Galles. In questo momento il trequartista non ha molta scelta: l'Atletico Madrid si è dileguato, avendo acquistato De Paul dall'Udinese, e la proposta dal Qatar non convince.

Il Milan lo aspetta, ma la pazienza non è infinita. Forse per Calhanoglu è il momento di darsi una mossa, altrimenti rischia di perdere anche questo treno. Il turco, prima della partita contro l'Italia, aveva ammesso di aver sentito telefonicamente Paolo Maldini e di dare priorità al club rossonero: "Con grande rispetto parlerò sempre con Maldini e Massara se c’è qualcosa». Ecco, quel qualcosa non sembra esserci. La Juventus si è defilata, così come l'Atletico Madrid, e l'ipotesi di trasferirsi in Qatar non ha mai convinto pienamente il giocatore.

Calhanoglu vuole giocare la Champions League e il Milan ha tutte le carte in mano per convincerlo. Non solo la competizione da protagonista, ma anche un canale privilegiato con Ibrahimovic e un posto da titolare assicurato nel 4-2-3-1 di Pioli. A proposito del tecnico: l'allenatore non ha mai smesso di sentire in queste settimane Calhanoglu, così come avviene con gli altri giocatori.

Chissà che non possa essere proprio Pioli l'elemento decisivo per sbloccare la situazione. Per la fumata bianca, però, c'è bisogno che Hakan accetti l'offerta rossonera: 4 milioni netti a stagione a differenza dei 5 chiesti dal turco. Il Milan si è spinto già al massimo, arrivando fino alla soglia limite di stipendio messa a punto con l’ amministratore delegato Gazidis e Elliott. Ora Calhanoglu deve decidere. Il tempo dei ricami è finito. Il Milan segue Amine Adli: questa la nostra esclusiva con il giornalista francese per gli ultimi aggiornamenti