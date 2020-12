Milan, retroscena Hauge: ecco cosa aveva detto al Bodo Glimt

MILAN NEWS – È arrivato a sorpresa, dopo aver segnato a San Siro, ma sta già conquistando tutti Jens Hauge. Il norvegese classe 1999 è già a quota 3 gol in stagione e sta mostrando segnali di crescita continua. Si sente a proprio agio al Milan e il clima freddo lo aiuta, come scherza lui stesso sui social. In realtà è spuntato un curioso retroscena, secondo cui già ai tempi del Bodo Glimt pensava al Milan. Infatti Hauge avrebbe detto ai compagni che quella rossonera era una bella squadra, composta da tanti giovani e in cui gli sarebbe potuto piacere giocare in futuro. I sogni son desideri e a volte si realizzano…

