Milan, il report dell’allenamento odierno: atletica e tattica verso Verona

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Due giorni alla partita contro il Verona

"Freddo e pioggia questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione per poi scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno, il penultimo in preparazione della trasferta di Verona di domenica sera. Presenti per seguire la seduta anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.