Milan, Repice e il paragone tra Leao e Grealish: perchè non ha tutti i torti

Il confronto tra Rafael Leao e Jack Grealish: ecco perchè il talento del Milan non può valere meno dell'ex Aston Villa

Kenneth Malandrin

Durante Milan-Inter dello scorso sabato, Rafael Leao ha messo a segno una doppietta. L'ala portoghese ha attirato su di sé gli occhi dell'opinione pubblica, scatenando gli elogi più sfrenati. Tra questi, figura anche quello di Francesco Repice, radiocronista per la RAI.

Repice, si è infatti espresso in questi termini dopo il triplice fischio della stracittadina ai microfoni di Calcissimo: ''Ho definito il gol di Leao un ruggito che viene dall'Atlantico. È un giocatore pazzesco, meraviglioso. Se Grealish vale 117 milioni, Leao ne vale quasi 400!".

Perchè Leao non può valere meno di Grealish

Ovviamente, il giornalista ha voluto utilizzare un'esagerazione in materia di cifre, ma, alla luce degli eventi di questa e dell'ultima stagione, è necessario sottolineare come Leao abbia alzato il suo livello a tal punto da non sfigurare nel confronto con un giocatore pagato 117 milioni di euro nel 2021.

Jack Grealish arriva al Manchester City l'estate scorsa; l'allora giocatore dell'Aston Villa aveva 26 anni e, a livello di club, non aveva mai messo piede su palcoscenici europei o indossato maglie di grandi squadre, ma nonostante ciò il suo profilo sembrava poter, almeno in parte, giustificare l'onerosità dell'operazione. Dopo più di una stagione, è possibile affermare invece il contrario: in soli 2922 minuti (l'equivalente di circa 32 partite intere), Grealish ha messo a segno solamente 6 gol e 4 assist.

Per rendere l'idea, nello stesso arco di tempo Leao ha letteralmente fatto tre volte meglio dell'inglese. Infatti il portoghese ha trascinato il Milan ad uno Scudetto e ha ricominciato quest'anno mettendo a ferro e fuoco le difese italiane per mezzo di 17 gol e 14 assist in 47 partite giocate. Senza dubbio oggi nessuno si sognerebbe di valutare Grealish più di Leao, considerando anche che l'ex Villa è più vecchio di 4 anni. Ovviamente il gioiellino portoghese non può valere 400 milioni, però indubbiamente Leao ha attualmente raggiunto un valore stimato attorno alla tripla cifra.