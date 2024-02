Milan, prima Thiaw poi Tomori? Pioli trasforma Loftus. E Zirkzee…

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 16 febbraio 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che attraversiamo una fase importante della stagione rossonera tra impegni di campo. Il giorno post vittoria sul Rennes. Altre news sullo stadio. Gli infortuni e il calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.