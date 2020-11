Milan, Reja: “Ibrahimovic non potrà fare l’allenatore perché…”

MILAN NEWS – Ha ottenuto tanti ottimi risultati in Serie A e nel calcio italiano, oggi è commissario tecnico dell’Albania. Si tratta di Edoardo Reja, che è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport e si è soffermato sul Milan e, nel dettaglio, su Zlatan Ibrahimovic. Ne ha tessuto le lodi come uomo spogliatoio, ma ne ha anche indicato un limite che gli potrebbe impedire di fare l’allenatore. Ecco le parole di Reja: “Ibra adesso è anche uomo squadra, l’esperienza lo ha fatto diventare uno che aiuta i compagni. Credo sia difficile però vederlo allenatore, perché non ha molta pazienza. Non ce lo vedo, ma nella vita non si sa mai”.

