Milan, nuovo ruolo per Reijnders? Provato da regista basso

Come riportato da calciomercato.com, il Milan e Pioli avrebbero provato Reijnders come regista e vertice basso del centrocampo rossonero

Il Milan, in queste prime partite della stagione, ha giocato sempre con il 4-3-3. Ottime prestazione con un gran passo falso contro l'Inter. Pioli ha schirato la squadra con un perno centrale: Rade Krunic ha sempre giocato come vertice basso della mediana. Il giocatore dovrebbe essere il primo creatore di gioco per il Milan. I rossoneri, però, potrebbero essere alla ricerca di altre soluzioni tattiche, proprio per quel ruolo specifico. Ecco le ultime.