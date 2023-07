Nella giornata di domani Tijjani Reijnders dovrebbe essere in Italia per poi svolgere le visite con il Milan martedì

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Tijjani Reijnders arriverà domani in Italia per poi svolgere nella giornata di martedì 18 luglio le visite mediche di rito con il Milan. Il centrocampista olandese diventerebbe in questo modo il quarto acquisto del Diavolo in questa sessione di calciomercato.