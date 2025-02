Milan, Reijnders è il faro del centrocampo: numeri da top d’Europa

Tijjani Reijnders si sta rivelando una delle colonne portanti del Milan in questa stagione. Il centrocampista olandese ha conquistato tutti

Tijjani Reijnders si sta rivelando una delle colonne portanti del Milan in questa stagione. Il centrocampista olandese, arrivato in estate dall’AZ Alkmaar, ha conquistato tutti con le sue prestazioni di alto livello, diventando un punto di riferimento imprescindibile per la squadra.