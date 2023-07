Milan, Reijnders è un innesto di qualità: il dato sui dribbling lo conferma

Il Milan sembra ad un passo dall'arrivo di Tijjani Reijnders, che sarebbe un innesto di qualità come conferma il dato sui dribbling

Dopo i primi quattro importanti innesti in questa sessione estiva di calciomercato, il Milan sembra essere ad un passo anche dal quinto. Nella giornata di domani, lunedì 17 luglio, infatti, Tijjani Reijnders dovrebbe arrivare in Italia per poi svolgere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto nella giornata di martedì.