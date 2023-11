Milan, ritorna la Red&Black Week: quante promozioni a tinte rossonere!

Promozione esclusiva anche per i biglietti degli Ottavi di finale di Coppa Italia Milan-Cagliari , in programma a San Siro il 2 gennaio 2024 alle ore 21.00! Grazie alla speciale promo " Friends ", a partire da giovedì 23 novembre, acquistando un biglietto intero sarà possibile acquistare fino a 3 biglietti a 1€ cadauno nello stesso settore.

Inoltre, nella giornata del Black Friday di venerdì 24 novembre, ci sarà un'apertura straordinaria del Museo Mondo Milan fino alle 22.30, per immergersi nella Storia del Club, con i biglietti a soli 5€ già disponibili online.

Terminato il Red&Black Friday le offerte però non si fermeranno! Lunedì 27 novembre sarà il giorno del Cyber Monday , con le ultime 24 ore di sconti a chiusura della Red&Black Week sullo store e sulla biglietteria. LEGGI ANCHE : Per Milan-Fiorentina Pioli ha avuto una pazza idea >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.