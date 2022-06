Milan, RedBird pronto al rinnovo dei contratti con due sponsor | News

Il nuovo Milan targato RedBird inizia subito a lavorare: l'intenzione di Cardinale e dirigenza è quella di operare in modo simile ad Elliott

Il nuovo Milan targato RedBird subito al lavoro. Non poteva andare diversamente da così, considerati i tempi in cui è avvenuto il signing. Il mercato, infatti, ormai è alle porte e diverse trattative saranno definite nei prossimi giorni. Non solo il calciomercato, in quanto la dirigenza dovrà anche pensare agli accordi con gli sponsor.