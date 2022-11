Milan, RedBird investe 100 milioni nel cinema con Affleck e Damon

La RedBird, società guidata da Gerry Cardinale che ha da poco acquisito il Milan investirà circa 100 milioni di euro in "Artists Equity"

La RedBird si fa spazio nel mondo del cinema: come riportato da Calcio e Finanza la società guidata da Gerry Cardinale che ha da poco acquisito il Milan, investirà circa 100 milioni di euro in " Artists Equity ", una casa di produzione cinematografica, nata grazie alla collaborazione di Ben Affleck e Matt Damon . Ecco le parole dei protagonisti.

Ben Affleck: "Artists Equity è stata concepita dalla passione di lunga data di Matt e mia per l’arte della narrazione e il nostro desiderio condiviso di aiutare i creatori a realizzare la loro visione, come abbiamo avuto la fortuna di fare durante le nostre carriere. Il nostro obiettivo è quello di dare spazio ai creatori e di essere in grado di ottimizzare il processo di produzione con la partecipazione condivisa al successo dei progetti. Siamo entusiasti di collaborare con Gerry Cardinale e il team RedBird".