Vendita Milan, Blue Skye e RedBird: il comunicato del Consiglio di Stato

«Non sussiste l'interesse all'accesso documentale in capo a Blue Skye». L'accertamento sul possesso dei requisiti di onorabilità in capo alla cessionaria delle quote ACM BidCo si è già concluso positivamente ed è stato effettuato «ai fini dell'ammissione al campionato di Serie A dall'ente a ciò preposto, la Commissione Co.A.P.S. della FIGC, non sussistendo alcun dubbio circa la regolare iscrizione dell'AC Milan S.p.a. a tale campionato». Così riporta Calcio e Finanza.