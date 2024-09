Milan, altro recupero in vista del Liverpool: Calabria torna in gruppo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Paulo Fonseca recupera Davide Calabria per il match europeo fra Milan e Liverpool

Arrivano buone notizie dall'infermeria rossonera in vista del big match di Champions League contro il Liverpool. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, nella giornata di oggi Davide Calabria è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà dunque disponibile per la sfida europea contro i Reds.