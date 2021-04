Milan, recuperato Romagnoli: il capitano ha svolto l’allenamento in gruppo

Le ultime notizie sul Milan. Questa mattina Alessio Romagnoli si è allenato insieme ai suoi compagni: il capitano è recuperato

Stando a quanto pubblicato dal Milan su Twitter attraverso diverse foto, Alessio Romagnoli ha preso parte all'intera seduta di allenamento insieme ai suoi compagni di squadra. Il capitano rossonero ha recuperato dal suo problema al polpaccio e sta cercando di trovare la migliore condizione prima di tornare ad essere convocato da Stefano Pioli. Il difensore del Milan, dunque, inizia a pregustare il suo ritorno in campo dopo essere stato assente per un mese. La sua ultima apparizione, infatti, risale al match contro il Verona vinto per 0-2 grazie alle reti di Krunic e Dalot. Intanto Hauge svela un retroscena molto interessante su Haaland e il Milan.