Milan, recuperato Bennacer. Ibrahimovic pronto per il Manchester? | News

Milan, le condizioni di Bennacer e Ibrahimovic

Buone notizie dall'infermeria rossonera. Stando a quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi Ismael Bennacer si è allenato a pieno regime insieme alla squadra, dunque potrà essere convocato per Milan-Manchester United anche se partirà indubbiamente dalla panchina. Dovrebbero essere convocati per giovedì anche Romagnoli e Calabria, sebbene entrambi oggi si siano allenati in palestra. Discorso diverso per gli attaccanti. Mandzukic rientrerà dopo la sosta, mentre Zlatan Ibrahimovic oggi ha svolto una parte di allenamento con il gruppo e proverà ad esserci contro la Fiorentina. Difficile la sua convocazione contro i Red Devils.