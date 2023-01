Milan, buone notizie dall’infermeria: recuperano Theo e Calabria | News

Il Milan si appresta a tornare nuovamente in campo dopo la brutta batosta subita martedì sera all'Olimpico per mano della Lazio . I rossoneri saranno impegnati domenica alle 12.30 a 'San Siro' contro il Sassuolo , una gara importante per la squadra di Pioli per poter svoltare subito pagina dopo le recenti delusioni.

In attesa di domenica, Pioli può sorridere perché arrivano delle buone notizie dall'infermeria di Milanello. Secondo quanto riportano i colleghi di 'TMW', Theo Hernandez e Davide Calabria saranno a disposizione per il match contro la squadra di Dionisi. Il terzino francese aveva accusato nei giorni scorsi un affaticamento muscolare, mentre il capitano del Milan era uscito malconcio dal prato dell'Olimpico per via di una botta al polpaccio. Entrambi hanno recuperato dai loro problemi e si candidano per una maglia da titolare. Milan, Krunic titolare contro il Sassuolo? Si scalda anche De Ketelaere