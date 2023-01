Milan, Krunic titolare contro il Sassuolo? Si scalda anche De Ketelaere

Il Milan domenica affronterà il Sassuolo in campionato: Pioli ha in mente alcuni cambi di formazione rispetto al match contro la Lazio

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla delle possibili scelte di formazione di Stefano Pioli in vista del match di domenica contro il Sassuolo. L'allenatore rossonero ha in mente di effettuare un paio di cambi rispetto alle ultime due partite disputate e perse malamente contro Inter e Lazio. Intanto oggi si aspetta di rivedere insieme al resto del gruppo Davide Calabria e Theo Hernandez. Ieri i due terzini hanno svolto allenamento a parte, ma se oggi dovessero aggregarsi insieme ai compagni si candideranno ovviamente per una maglia da titolare. Previsti cambi specialmente dal centrocampo in avanti.

Milan, si rivede Krunic — Con l'indisponibilità causa squalifica di Bennacer, al fianco di Tonali potrebbe agire l'uomo più sottovaluto del gruppo: Rade Krunic. Non è un giocatore dal talento infinito, ma ha letture, ha intelligenza tattica e può giocare in diversi ruoli. Pobega e Vranckx, le alternative, sono giocatori più fisici, più macchinosi, più portati ad attaccare l’area avversaria. Krunic, invece, senza Bennacer può essere prezioso per garantire palleggio e copertura. Se il bosniaco giocherà sulla mediana, chi giocherà nel ruolo di trequartista?

Scalpita De Ketelaere — La scelta più logica sarebbe quella di proporre ancora una volta Brahim Diaz, ma dopo quattro mesi dall'ultima volta potrebbe rivedersi dal primo minuto Charles De Ketelaere. Contro una squadra meno fisica come il Sassuolo, quella di domenica potrebbe essere una grande chance per il belga. A proposito di belgi, a destra si rivedrà Saelemaekers al posto di Messias. Mentre in attacco ci sarebbe da far rifiatare lo stanchissimo Giroud. Origi e Rebic sono le alternative al francese: il primo ha sprecato ogni possibilità che gli è stata concessa, mentre il croato è stato più un'alternativa a Leao che di Olivier. Di sicuro è che Giroud giocherà la partita successiva, quella contro l'Inter. Brozovic e il santone dei muscoli del Milan: cosa c'è dietro il suo infortunio?