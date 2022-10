Milan, registrato il record d’incasso stagionale contro il Chelsea | News

Da quando è possibile riempire gli stadi al 100% della loro capienza, i tifosi del Milan hanno risposto sempre presente quando i rossoneri hanno giocato in casa. Un esempio può essere la partita di ieri, con lo stadio 'Meazza' occupato in ogni settore e ha fatto registrare la presenza di più di 75mila spettatori sugli spalti.

Secondo quanto riferisce 'Calcio&Finanza', il Milan per l’occasione ha fatto registrare un incasso di 6.818.954 euro. Si tratta della cifra più alta incassata in stagione, superiore anche ad altri match importanti di stagione come ad esempio Milan-Juventus o Milan-Inter. Una cifra molto importante che dimostra come le partite di Champions League siano fondamentali per i ricavi dei club. Di seguito, gli incassi maggiori del Milan in questa stagione fino a questo momento.