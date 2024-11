Milan alla sosta. Stagione di alti e bassi per Fonseca

Da verificare, alla ripresa della stagione per club, il rendimento della squadra contro avversarie bloccate , contraddistinte da accoppiamenti difensivi individuali e una maggiore riluttanza al mantenimento del possesso. Il gioco posizionale rossonero appare sicuramente più definito e progredito rispetto all'inizio della stagione, servirà salire di livello in difesa e avere maggiore continuità di rendimento consapevoli che sin da fine novembre non mancheranno le occasioni per proseguire nella crescita del gruppo , così da potere migliorare la classifica italiana e inseguire altre soddisfazioni europee.

In Champions League, infatti, torneremo in campo consapevoli di essere gli unici ad avere già giocato contro le avversarie di prima e seconda fascia che il calendario ci aveva assegnato in estate: la classifica è corta e nessun obiettivo in questa nuova e inedita fase campionato ci è ancora precluso. A partire dal big match di sabato 23 contro la Juventus potremo affidarci in particolare ai giocatori più in forma, con due nomi su tutti che sono quelli di Reijnders e Leão. Forza Milan!