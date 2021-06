Milan, Rebic tornerà in Champions a distanza di dieci anni

Ante Rebic, attaccante del Milan, tornerà a disputare una gara di Champions League dopo dieci anni. L'ultima volta fu con l'Hajduk Spalato

La versione online de 'La Gazzetta dello Sport', parlando di Ante Rebic , attaccante del Milan , ha sottolineato come il croato tornerà a giocare in Champions League a distanza di dieci anni dall'ultima volta. Era il luglio 2011 e Rebic, appena 18enne, entrò a mezzora dalla fine di Domzale-Hajduk Spalato .

Si giocava, allora, in Slovenia, in uno stadio piccolo piccolo, di appena 3mila posti. Fu quello anche il suo battesimo europeo. Adesso, dopo dieci anni, Rebic tornerà in Champions League da protagonista del Milan. Se i rossoneri, infatti, hanno conquistato il 'pass' per la massima competizione europea è anche grazie ai suoi 11 gol in campionato.