Milan, Rebic ancora in gruppo: vicina la convocazione per la Supercoppa

Come nella giornata di ieri anche oggi Ante Rebic ha svolto l'allenamento con i compagni e la sua convocazione per la Supercoppa è vicina

Dopo il pareggio amaro con il Lecce rimediato al Via del Mare, il Milan è partito alla volta dell'Arabia Saudita, destinazione Riad. Qui i rossoneri scenderanno in campo per la Supercoppa contro l' Inter nella serata di mercoledì 18 gennaio con l'obiettivo chiaro di portarsi a casa il primo trofeo della stagione.

Milan, Rebic recuperato e convocabile per la Supercoppa

Dopo le buone notizie arrivate ieri da Riad, oggi giungono altre buone nuove. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, anche in giornata odierna Ante Rebic ha svolto la sessione di allenamento con la squadra. Questo significa che la convocazione per la Supercoppa è sempre più vicina, nonostante non vi sia la certezza che possa scendere in campo e soprattutto per quanti minuti. Milan, occhi su un esterno d'attacco del Genk >>>