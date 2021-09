Milan, Rebic non convocato dalla Croazia di Dalic | News

Ante Rebic, attaccante del Milan, non è stato convocato dalla Croazia per le gare di qualificazioni ai mondiali contro Cipro e Slovacchia

Ante Rebic, attaccante del Milan, sta vivendo un ottimo momento di forma, anche se la convocazione nella nazionale croata non arriva. Il commissario tecnico Dalic, infatti, ha diramato la lista dei convocati per le partite di qualificazioni ai mondiali contro Cipro e Slovacchia. Tra questi non c'è Rebic, che evidentemente paga alcuni comportamenti che non sono piaciuti all'allenatore. Per quanto riguarda gli "italiani" ci sono Mario Pasalic (Atalanta), Josip Brekalo (Torino), Ivan Perisic e Marcelo Brozovic (Inter). Intanto Milan-Venezia si avvicina. La nostra intervista ESCLUSIVA all'ex Pippo Maniero