Milan, Rebic: l’attaccante che colpisce nelle serate che contano

MILAN NEWS – Venerdì sera contro la Juventus, Ante Rebic agirà da prima punta, nell’insolito ruolo vista l’assenza per squalifica/infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Il croato, però, come riporta la Gazzetta dello Sport, potrà contare su un’ottima statistica che lo riguarda: ama segnare nelle serate che contano. In questa stagione – 7 reti e un assist da gennaio in poi – ha segnato contro l’Inter nel derby, contro la Juventus nella gara di andata e contro la Fiorentina a Firenze.

Con l’Eintracht Francoforte Rebic era stato splendido protagonista della finale di Coppa di Germania vinta 3-1 contro il Bayern Monaco un paio di anni fa. In quell’occasione il 18 rossonero realizzò una doppietta. Per i rossoneri la Coppa Italia potrebbe far svoltare una stagione da dimenticare: Europa e milioni>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓