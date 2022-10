Milan, Rebic e Krunic premiati per le 100 presenze in rossonero | News

Rade Krunic e Ante Rebic hanno tagliato il traguardo delle 100 partite disputate con la maglia del Milan. I due calciatori, questa mattina, sono stati premiati dalla società a Milanello dopo aver raggiunto un record di tutto rispetto in occasione dell'ultima partita disputata in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Il Milan ha pubblicato le foto dei due calciatori premiati in mattinata sul prato del centro sportivo rossonero. Ritiro dal calcio o no? Ibrahimovic svela tutto in quest'intervista >>>