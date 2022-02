Milan, Rebic ha svolto parte di allenamento con il gruppo | PM NEWS

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Ante Rebic ha svolto oggi parte dell'allenamento insieme al resto della squadra

Non è stato a disposizione di Stefano Pioli, ieri, per la sfida di campionato tra Inter e Milan, gara terminata 2-1 per i rossoneri. Ante Rebic, comunque, continua a lavorare e spera di tornare utile alla squadra già nella prossima partita di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì alle ore 21. Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', Rebic oggi ha svolto la prima parte di allenamento eseguendo un lavoro personalizzato, mentre ha svolto la seconda parte della seduta insieme al resto del gruppo. Il suo rientro è sempre più vicino. Ecco l'ultima idea di calciomercato del Milan: l'attaccante arriva a zero dalla Premier?