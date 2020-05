Milan, Rangnick vuole un’anima italiana: i possibili nomi del suo staff

MILAN NEWS – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, Ralf Rangnick è sempre più concentrato sulla sua nuova avventura al Milan. Tutte queste voci rischiano di destabilizzare ulteriormente la squadra rossonera, che comunque cercherà di conquistare un posto in l’Europa League nel caso in cui dovesse riprendere la Serie A. Al momento al sesto posto c’è il Napoli di Gattuso, che ha un organico migliore rispetto a quello a rossonero, e in semifinale di Coppa Italia il Milan dovrà giocare la gara di ritorno contro la Juventus dopo l’1-1 dell’andata di San Siro.

La prossima stagione sarà dunque decisiva per il Milan, che non potrà più permettersi passi falsi. Rangnick a tal proposito è già al lavoro. Nelle ultime settimane il tedesco ha rilasciato troppe dichiarazioni, ma adesso è nuovamente nell’ombra per cercare di costruire una squadra competitiva in vista della prossima annata. Bisogna decidere in primis il futuro di alcuni calciatori come quello di Donnarumma, che, come tutti sanno, ha un contratto in scadenza nel 2021.

In ogni caso Rangnick è consapevole di aver bisogno di tempo per conoscere la Serie A. La volontà dell'allenatore sarebbe quella di farsi affiancare da alcuni italiani all'interno del suo staff: fatti fuori Abbiati, Leonardo, Boban e molto probabilmente Maldini, si pensa a Mauro Tassotti, anche se difficilmente lascerà l'Ucraina in cui è vice di Shevchenko. Attenzione anche a Daniele Massaro, che potrebbe diventare una sorta di vice-Rangnick (non in panchina, ovviamente), visto che conosce ogni angolo del pianeta Milan. Da valutare infine anche la situazione di Massara e Bonera: il primo, nonostante il pressing della Roma, potrebbe rimanere, così come il secondo, che potrebbe salire di ruolo.

