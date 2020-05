Calciomercato Milan – Ibrahimovic pensa a una carriera da dirigente

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, così come riportato dalla rosea, ha tanti dubbi, ma esistono comunque delle possibilità per farlo rimanere al Milan. In casa rossonera è successo di tutto in questi mesi, ma il club spera di riuscire a trattenerlo.

Non c'è più Boban, , interlocutore decisivo per il suo ritorno a Milano dalla California, ma c'è ancora Maldini. Ibrahimovic aspetta una telefonata da parte di Gazidis per decidere. Il contratto scade a breve, ma Zlatan ha sempre detto che il problema non sono i soldi, ma il progetto che gli viene presentato. L'idea è di giocare un altro po' e di diventare ambasciatore del Milan non gli dispiace, ma ci vuole un piano di alto livello perchè Ibra e Ibra.