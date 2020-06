Milan, Rangnick osserva e darà i voti: poi sarà tempo di rivoluzione

MILAN NEWS – Pochi giorni dopo la ripresa del nostro campionato (20 giugno ndr), terminerà la stagione in Germania con l’ultimo turno fissato per il 27 giugno. Da dopo quella giornata, Ralf Rangnick potrà dedicarsi esclusivamente al suo futuro club, il Milan, in attesa che si definiscano gli accordi e vengano ufficializzati, ma per questo servirà attendere ancora. Si aspetterà, infatti, il termine del campionato, nel rispetto del lavoro di Stefano Pioli e del suo staff.

Fino a quel momento il manager tedesco si limiterà a valutare ed osservare con molta attenzione le gare che vedranno impegnato il club di via Aldo Rossi. Rangnick prenderà appunti e considerazioni in vista della prossima stagione. Non è un caso che da qualche settimana ci siano molti meno rumors circa il suo arrivo, questo perché il 61enne di Backnang è stato ufficiosamente richiamato da Gazidis dopo le troppe dichiarazioni rilasciate ai media tedeschi che avevano non poco irritato Paolo Maldini.

Così, Rangnick, è tornato a lavorare in sordina, dietro le quinte, facendo calmare le acque. Il professore tedesco non vuole lasciare nulla al caso e vorrà sbarcare a Milanello avendo pieno controllo della situazione. Per questo, non potendo vedere le partite direttamente negli stadi per ovvi motivi, non si perderà nemmeno una gara dei rossoneri, in diretta o in differita. Ralf sa bene che avrà meno tempo rispetto a quello auspicato inizialmente, e quest’ultimo aspetto potrebbe essere un problema per uno che è abituato a preparare meticolosamente sul campo ogni cosa.

Il tedesco, però, non sta perdendo tempo e c’è chi giura che sia al lavoro per il Milan già da gennaio. Diversi profili dell’attuale rosa sono già stati promossi, così come Ralf ha già ben chiaro chi saranno i primi tagli da fare. Il centrocampo e l’attacco saranno i due reparti dove metterà più la mano, senza dimenticare qualche puntellamento in difesa (per il vice Theo Hernandez vi abbiamo parlato di Caio Roque). Dopodiché l’obiettivo di Rangnick sarà soltanto uno: riportare il Milan dove merita di stare dopo annate e milioni cestinati. Intanto, oggi compie gli anni Rafael Leao: CONTINUA A LEGGERE>>>

