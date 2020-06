Milan, buon compleanno Leao: il portoghese compie 21 anni

MILAN NEWS – Oggi 10 giugno 2020 l’attaccante portoghese del Milan Rafael Leao spegne 21 candeline. L’ex giocatore del Lille, arrivato la scorsa estate a Milanello, ha collezionato in questa stagione 22 presenze totali, mettendo a segno 2 reti e 2 assist. Sicuramente poco rispetto a quanto ci si aspettava e alla cifra sborsata dal club per strapparlo alla concorrenza, ma la giovane età è certamente dalla sua parte e di occasioni per mettere in mostra le sue potenzialità ne avrà ancora molte.

Tanti auguri da tutta la redazione di PianetaMilan.it!

