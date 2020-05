PM – Calciomercato Milan: rossoneri su Caio Roque? La verità | News

di Louis Girardi

CALCIOMERCATO MILAN – Dal Brasile rimbalza la notizia di un interessamento da parte del Milan per Caio Roque, classe 1997, terzino sinistro in forza al Flamengo.

Il giocatore ha da poco rinnovato il suo contratto con il club brasiliano ed ha una clausola rescissoria pari a 70 milioni di euro. Il Milan, è vero, è alla ricerca di un interprete in quel ruolo per far rifiatare Theo Hernández, ma, al momento, non risultano interessamenti concreti da parte della società rossonera per Caio Roque.

Sul giocatore, al momento, si è mosso soltanto il Fenerbahçe, compagine della Süper Lig turca. Il Milan, comunque, aveva visionato Caio Roque l’anno scorso, durante la finale del campionato brasiliano Under 17 tra Flamengo e Corinthians.

Resta sempre aperta, pertanto, la caccia a terzini giovani e promettenti in casa rossonera anche perché l'uruguaiano Diego Laxalt non convince e in estate potrebbe partire.