Milan-Rangnick: l’accordo non è ancora stato siglato

MILAN NEWS – Nonostante le parti siano parecchio vicine, Tuttosport scrive questa mattina come l’accordo tra Ralf Rangnick e il Milan non sia ancora stato siglato. Manca ancora l’ultimo incontro, quello finale, quello in cui il dirigente di Backnang potrà capire il tipo di budget a disposizione (75-80 milioni più il 50% delle future cessioni) e come investirlo.

Prima, però, dovrà essere ultimata la stagione con Stefano Pioli che sta preparando il match di Torino contro la Juventus. Ecco la probabile formazione che scenderà in campo venerdì prossimo>>>

