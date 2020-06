Milan-Rangnick, ecco quando il tedesco verrà annunciato

MILAN NEWS – Come riportato questa mattina da Tuttosport, tra il Milan e Ralf Rangnick l’accordo è ormai totale. I problemi che erano sorti tra febbraio e marzo a causa della pandemia sono ormai alle spalle, sebbene l’incontro tra Gordon Singer, i manager di Elliott e lo stesso Rangnick in quel di Londra deve ancora avvenire. Per ora si prosegue con le conference call, ma presto ci sarà anche l’incontro faccia a faccia nel Regno Unito. I tempi per gli annunci ufficiali in ogni caso non sono ancora maturi e arriveranno quasi certamente ad agosto, a campionato concluso, per non interferire con l’operato di Stefano Pioli.

