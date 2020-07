ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato da SportMediaset Ralf Rangnick sarà a Londra da Elliott la prossima settimana. Per il tedesco è pronto un contratto di tre anni con opzione per il quarto con un ingaggio di ben 5 milioni di euro. Nello staff del tedesco sarà molto importante la figura di Geoffrey Moncada che avrà ampi margini di manovra.

