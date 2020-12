Milan, Raiola bacchetta la Juve: “Doveva prendere Ibrahimovic” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Raiola su Ibrahimovic

MILAN NEWS – Domani il quotidiano Tuttosport pubblicherà un’intervista a Mino Raiola, procuratore di tanti giocatori, in particolare Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma.

In un breve estratto dell'intervista, Raiola ha bacchettato la Juventus per il mancato ingaggio di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: "La Juve avrebbe fatto bene a prendere Ibrahimovic in estate: sarebbe stata una gran coppia con Ronaldo".