Milan, Rafael Leao vicino al rinnovo: dialogo ben avviato

Si avvicina anche il rinnovo di Rafael Leao con il Milan, che è continuamente in contatto con il suo procuratore. Ecco le ultime.

Domani potrebbe essere il giorno di un primo annuncio, ma il Milan continua a lavorare ai rinnovi e il prossimo potrebbe essere Rafael Leao, portoghese classe 1999 in scadenza nel 2024. I rossoneri vogliono prolungare con lui, che ha cambiato passo nel corso di questa stagione, e l'intenzione è ovviamente blindarlo. I contatti con il suo procuratore, Jorge Mendes, sono continui. I rapporti con la dirigenza milanista sono ottimi e i discorsi aperti sono tanti. La trattativa è ben avviata, riporta la Gazzetta dello Sport, con un'offerta da 4 milioni più bonus che dovrebbe essere ritenuta soddisfacente. Non si dovrebbe andare troppo per le lunghe e l'annuncio potrebbe arrivare a breve. Leggi le notizie più importanti di oggi a tema rossonero >>>