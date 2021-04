Milan, Rafael Leao senza Ibrahimovic incide di più. Il dato | News

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, mette in evidenza una curiosità su Rafael Leao, attaccante del Milan

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, mette in evidenza una curiosità su Rafael Leao del Milan. Il portoghese con ogni probabilità partirà dal primo minuto nella partita contro il Genoa, vista la squalifica di Zlatan Ibrahimovic. La curiosità è che Leao in questa stagione ha segnato (7 reti) sempre quando lo svedese non era in campo. E la tendenza risale già allo scorso. L'unica eccezione è rappresentata da Cagliari-Milan dell'11 gennaio 2020, dove segnarono Leao e Ibrahimovic. La speranza, dunque, è che l'attaccante portoghese possa confermare le statistiche anche domenica prossima contro il Genoa Intanto Maldini punta un talento classe 2000.