Milan, si parla di Rafael Leao anche dal ritiro del Torino

Durante la scorsa stagione Rafael Leao è definitivamente esploso con la maglia del Milan . Grazie alla sua prorompente velocità e alla sua grandissima tecnica, l'ala portoghese ha fatto ammattire gran parte dei difensori di Serie A, che quasi mai hanno potuto opporre resistenza alle sgroppate del 17 rossonero. Recentemente, il nome di Leao appare nelle cronache solamente per la questione legata al rinnovo di contratto che stenta ad arrivare; in controtendenza a ciò, dal ritiro austriaco del Torino arrivano citazioni al portoghese dovute a fattori di campo.

Come riporta TuttoMercatoWeb, tra le domande a cui Alessandro Bongiorno ha risposto dal ritiro di Bad Leonfelden, una riguardava per l'appunto Leao. All'italiano è stato chiesto se il nome di Leao, pronunciato dalla bocca di mister Juric e intercettato dalle tribune del campo d'allenamento, centrasse con un discorso relativo ai giocatori di gamba; in merito, Bongiorno ha risposto così: “Sì, parlavamo di questo e ci stavamo riferendo a questa tipologia di giocatori che hanno esplosività nelle gambe e che fanno della corsa, della forza e della qualità i loro punti forti”.Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?